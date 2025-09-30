Судья Момотов пришел на беседу по иску Генпрокуратуры

РИА: судья Момотов пришел в Останкинский суд по иску об изъятии имущества

Судья Верховного суда России в отставке Виктор Момотов пришел в Останкинский суд Москвы на беседу по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества. Об этом сообщает РИА Новости.

Момотов вошел в здание суда в сопровождении адвокатов. Утверждается, что он отказался общаться с прессой.

Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять у Момотова 95 объектов недвижимости общей стоимостью более 9 млрд рублей. Иск об этом направлен в Останкинский суд Москвы.

По данным прокуратуры, Момотов нарушает запрет на коммерческую деятельность, так как фактически является совладельцем гостиничной сети Marton, которую он создал с «краснодарским представителем криминалитета» Андреем Марченко. Активы Момотова в рамках этой сети есть в Москве, Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской и Калининградской областях.

В свою очередь Момотов заявил, что его оклеветали, и пообещал дать пояснения по доводам Генпрокуратуры при получении иска.

Ранее Генпрокуратура призвала запретить Момотову выезжать за рубеж.