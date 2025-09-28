В полиции Молдавии рассказали об угрозах минирования на границе с Приднестровьем

Полиция: угрозы минирования поступили из 14 мест на границе с Приднестровьем

Угрозы минирования поступили из 14 точек на границе Молдавии и Приднестровья, где организовано голосование жителей непризнанной республики на выборах в молдавский парламент, заявила пресс-секретарь полиции Молдавии Диана Фетко. Об этом сообщает ТАСС.

«Оперативные группы реагирования действуют в соответствии с инструкциями», — добавила представитель молдавской полиции.

До этого сообщалось, что один избирательный участок на парламентских выборах в Молдавии в городе Резина в Приднестровье эвакуировали после анонимных угроз.

Также молдавское правительство сообщало, что на ряд избирательных участков во время выборов в Молдавии поступали анонимные угрозы о минировании. Случаи были зафиксированы в Брюсселе (Бельгия), Риме, Генуе (Италия), Бухаресте (Румыния), Эшвилле (США) и Аликанте (Испания).

Эвакуацию из-за данных о бомбе объявляли на участке в Риме. Сообщалось, что правоохранители проверяют территорию.

В румынских Яссах неизвестный распылил слезоточивый газ на избирательном участке. Никто не пострадал.

Ранее в Госдуме заявили, что Молдавия готовится к нападению на Приднестровье.