Краснов пообещал разобраться с использованием клеток для подсудимых в судах

Генпрокурор Краснов дал слово разобраться с необходимостью клеток в судах
true
true
true
close
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Генпрокурор России, кандидат на должность председателя Верховного суда РФ Игорь Краснов пообещал разобраться с необходимостью клеток и стеклянных аквариумов для подсудимых в судах. Об этом он заявил на совместном заседании конституционного и оборонного комитетов Совета Федерации, сообщает ТАСС.

Краснов отметил, что «все стоит денег», но в ситуации с эффективностью расходов, безусловно, надо разобраться.

«Я разберусь, посмотрю», — сказал Краснов, отвечая на вопрос члена Совета Федерации Людмилы Нарусовой о демонтаже клеток для подсудимых в судах.

В ходе своего выступления он также обратил внимание на необходимость развития судебной системы в стране — в соответствии с запросами граждан в вопросах укрепления и гарантий судебной защиты.

На заседании комитетом Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству была рассмотрена и поддержана кандидатура Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда России.

Окончательное решение о назначении представленной президентом России Владимиром Путиным кандидатуры будет рассмотрен на пленарном заседании Совета Федерации 24 сентября.

Ранее Краснов прокомментировал возможность возвращения смертной казни в России.

