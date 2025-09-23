В Совфеде поддержали выдвижение Краснова на пост главы Верховного суда

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал кандидатуру Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда России. Прямая трансляция заседания проводится на Rutube-канале Совфеда.

Окончательное решение о назначении представленных президентом России Владимиром Путиным кандидатур будет рассмотрен на пленарном заседании СФ 24 сентября. Данная тема включена в предварительную повестку заседания.

В ходе выступления на заседании Совфеда Генпрокурор РФ обратил внимание на необходимость развития судебной системы в стране. По словам Краснова, его направленность должна зависеть от запросов граждан в вопросах укрепления и гарантий судебной защиты.

До этого Краснов заявил, что расценивает свое выдвижение на пост в качестве наивысшего доверия со стороны президента России.

17 сентября комиссия при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий рекомендовала кандидатуру Краснова на должность председателя Верховного суда.

