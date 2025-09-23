В Совфеде поддержали выдвижение Краснова на пост главы Верховного суда

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Комитет Совфеда поддержал кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда РФ
Сергей Гунеев/РИА Новости

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал кандидатуру Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда России. Прямая трансляция заседания проводится на Rutube-канале Совфеда.

Окончательное решение о назначении представленных президентом России Владимиром Путиным кандидатур будет рассмотрен на пленарном заседании СФ 24 сентября. Данная тема включена в предварительную повестку заседания.

В ходе выступления на заседании Совфеда Генпрокурор РФ обратил внимание на необходимость развития судебной системы в стране. По словам Краснова, его направленность должна зависеть от запросов граждан в вопросах укрепления и гарантий судебной защиты.

До этого Краснов заявил, что расценивает свое выдвижение на пост в качестве наивысшего доверия со стороны президента России.

17 сентября комиссия при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий рекомендовала кандидатуру Краснова на должность председателя Верховного суда.

Ранее Генпрокурор РФ заявил о необходимости развивать судебную систему.

