Совфед обсудит кандидатуру Краснова на должность главы Верховного суда

В Совет Федерации поступило представление президента России Владимира Путина на назначение Игоря Краснова председателем Верховного Суда РФ. Об этом в Telegram-канале сообщил сенатор Совета Федерации Андрей Клишас.

«В Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации для назначения Краснова Игоря Викторовича на должность председателя Верховного Суда», — написал он.

17 сентября комиссия при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий рекомендовала его кандидатуру на должность председателя Верховного суда.

15 сентября Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) также рекомендовала Краснова на этот пост.

При положительном решении Высшая квалификационная коллегия судей выдает кандидату рекомендацию и предоставляет заключение президенту России. Далее проверка проходит в президентской комиссии. Если и там все проходит положительно, кандидатуру Краснова должны вынести на утверждение Совета Федерации.

Председателя Верховного суда назначают сроком на шесть лет.

Ранее генпрокурор Краснов заявил о недопустимости безнаказанности для судей.