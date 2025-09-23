Власти прокомментировали возможность возвращения смертной казни в России

Генпрокурор России Игорь Краснов в ходе выступления на заседании комитета в Совете Федерации заявил, что возвращение смертной казни в России невозможно. Об этом сообщает ТАСС.

«Мое мнение однозначно, это невозможно и позиция государства по данному вопросу является окончательной», — отметил Краснов.

Он уточнил, что позиция государства основана на фундаментальных решениях Конституционного суда РФ.

В начале июня глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в Telegram-канале раскритиковал обращение лидера »Справедливой России — За правду» Сергея Миронова об отмене моратория на смертную казнь.

Миронов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос отмены моратория на смертную казнь.

По словам Клишаса, для того, чтобы обратиться к гаранту Конституции с предложением «игнорировать решения Конституционного Суда Российской Федерации», нужно быть политиком с большой буквы или обладать особым политическим даром.

Ранее в России призвали отправить на смертную казнь напавших на Курскую область солдат ВСУ.