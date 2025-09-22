На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения

Росавиация: в Шереметьево ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Sorbis/Shutterstock/FOTODOM

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Шереметьево на фоне атаки украинских беспилотников. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что специалисты Росавиации и Государственной корпорации по организации воздушного движения усилили мониторинг за работой авиатранспорта в Московском регионе для обеспечения безопасности полетов. В том же сообщении Кореняко также призывал россиян доверять только официальным источникам информации.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших Москву. По предварительной информации, в результате атаки повреждений нет, на местах падения обломков работают экстренные службы.

Ранее Украина начала применять новые сверхопасные дроны.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
