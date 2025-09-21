На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новосибирской области обрушилась стена школы

МЧС: в Татарске Новосибирской области обрушилась часть здания школы
МЧС России

В городе Татарске Новосибирской области произошло частичное обрушение здания средней школы №5. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

По информации спасателей, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 10:40 по местному времени. По предварительным данным, в момент обрушения в пострадавшей части здания никого не было, поэтому и пострадавших нет.

На месте работают экстренные службы, ведутся работы по уточнению обстоятельств инцидента и оценке состояния постройки.

Подобный инцидент на днях произошел в Москве. В столице обрушились бетонные плиты в школе на улице Знаменской.

В момент обрушения в учебном заведении, которое закрыто на масштабный ремонт, находились рабочие. Двое из них спасти не удалось. В качестве причины происшествия рассматривается нарушение технологии проведения строительных работ. Столичная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ЧП.

Ранее на Урале потолок рухнул прямо на кровать после начала отопительного сезона.

