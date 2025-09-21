В Новосибирской области после частичного обрушения здания школы возбудили дело

СК РФ завел уголовное дело в связи с обрушением здания школы в Татарске

Следователи возбудили уголовное дело в связи с частичным обрушением здания школы в городе Татарске в Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что в населенном пункте частично обрушилось здание средней общеобразовательной школы №5. По данным ведомства, в результате инцидента никто не пострадал.

«На место происшествия выехала следственная группа. По уголовному делу будет назначена судебная строительная экспертиза, которая установит степень износа конструкции и причины обрушения», — подчеркнули в СК РФ.

Там добавили, что специалисты изъяли всю документацию, которая представляет интерес для следствия. В ходе расследования сотрудникам ведомства предстоит установить, когда и кем производились ремонтные работы в образовательном учреждении.

20 сентября в школе на улице Знаменной в Москве обрушились бетонные плиты. Образовательное учреждение было закрыто на масштабный ремонт, внутри находились только рабочие. Два человека не выжили. В качестве причины произошедшего рассматривается нарушение технологии проведения строительных работ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в университете в Выборге во время занятий обрушилась стена.