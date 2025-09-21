На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, когда в Татарске ремонтировали обрушившуюся школу

RT: ремонт в обрушившейся школе в Татарске проводился восемь лет назад
true
true
true
close
СУ СК России по Новосибирской области

Ремонт в частично обрушившейся школе №5 в Татарске в Новосибирской области проводился восемь лет назад. Об этом пишет RT со ссылкой на источник.

Из материала следует, что тогда было отремонтировано крыло здания, которое не пострадало в результате обрушения. В частности, специалисты произвели скрепление задней стены.

«Здание аварийным не было, заявок на новый ремонт не поступало», — подчеркивается в публикации.

21 сентября в Татарске частично обрушилось здание средней общеобразовательной школы №5. В результате инцидента никто не пострадал.

Как рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области, учеников данного образовательного учреждения переведут в расположенную неподалеку школу №9. Все 210 детей продолжат занятия с 22 сентября.

Здание школы №5 было построено в 1937 году. Перед началом очередного учебного года его признали готовым к приему детей. На фоне произошедшего региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело. Ожидается, что сотрудники ведомства назначат судебную строительную экспертизу, чтобы установить степень износа конструкции и определить причины обрушения.

Ранее в Москве обвалились четыре этажа школы.

