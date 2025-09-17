На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Выборге в университете обрушилась стена во время занятий

В выборгском филиале ЛГУ имени Пушкина обрушилась стена на место охранника
В выборгском филиале Ленинградского государственного университета (ЛГУ) имени А.С. Пушкина обрушилась стена во время занятий. Об этом сообщил портал 78.ru.

По его данным, стена упала прямо на место охранника. Однако он в этот момент вышел на улицу. В результате инцидента никто не пострадал, следует из материала.

Очевидцы рассказали, что в момент обрушения был сильный грохот. По словам студентов, здание университета находится в плохом состоянии, однако реставрация затрагивает только фасады института.

«У нас все кабинеты тоже потрескавшиеся. Мы, когда приходили, документы подавали там уже было это все потрескавшееся, и реставрируют только снаружи. То есть они отреставрировали это снаружи, а внутри оно все падает», — сказала одна из студенток.

Утром 17 сентября Telegram-канал Amur Mash сообщил, что во Владивостоке часть потолка в школе обвалилась и рухнула на одну из учениц. Инцидент произошел в школе №46 на улице Батарейной. На первом этаже здания, возле столовой, с потолка упали куски штукатурки. В момент происшествия рядом находились дети.

Ранее в больнице Дагестана обвалился потолок.

