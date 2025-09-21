Власти Новосибирской области ответили, куда переведут детей после обрушения школы

Ученики школы в Татарске после обрушения продолжат учебу в соседнем учреждении

Школьников из Татарска Новосибирской области, где 21 сентября произошло обрушение части здания школы №5, переведут в соседнюю школу №9. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По информации властей, уже с 22 сентября все 210 учеников продолжат занятия в расположенной неподалеку школе.

Здание школы №5 построено в 1937 году, но перед началом очередного учебного года было признано готовым к приему детей. Пострадавших в результате обрушения нет.

В то же время, в рамках госпрограммы «Развитие образования» в Татарске возводится новое здание школы на 550 мест, добавили власти.

Следователи возбудили уголовное дело в связи с частичным обрушением здания школы.

20 сентября в школе на улице Знаменной в Москве обрушились бетонные плиты. Образовательное учреждение было закрыто на масштабный ремонт, внутри находились только рабочие. Два человека не выжили. В качестве причины произошедшего рассматривается нарушение технологии проведения строительных работ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

