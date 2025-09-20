Появились фото с места обвала конструкций в школе на востоке Москвы

Прокуратура Москвы опубликовала в Telegram-канале фото с места обрушения здания школы на улице Знаменской.

Инцидент в школе № 1080 на востоке столицы произошел днем 20 сентября. Детей в этом время там не было. Восемь рабочих, которые делали ремонт в школе, оказались под завалами после обрушения четырех пролетов здания. Двух из них спасти не удалось.

В оперативных службах рассказали, что обрушение могло произойти из-за нарушения технологии при строительстве. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. СК проводит проверку по признакам преступления о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

