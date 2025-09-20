На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Появились фото с места обвала конструкций в школе на востоке Москвы

Прокуратура Москвы опубликовала фото с места обвала конструкций в школе
true
true
true
close
Прокуратура Москвы

Прокуратура Москвы опубликовала в Telegram-канале фото с места обрушения здания школы на улице Знаменской.

Инцидент в школе № 1080 на востоке столицы произошел днем 20 сентября. Детей в этом время там не было. Восемь рабочих, которые делали ремонт в школе, оказались под завалами после обрушения четырех пролетов здания. Двух из них спасти не удалось.

В оперативных службах рассказали, что обрушение могло произойти из-за нарушения технологии при строительстве. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. СК проводит проверку по признакам преступления о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Ранее рабочих в Новороссийске засыпало грунтом при строительстве ливневки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами