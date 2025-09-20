На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Обрушение в московской школе затронуло несколько этажей

ТАСС: обрушение в школе в Москве затронуло четыре этажа
true
true
true

Обрушение в московской школе № 1080 на Знаменской улице затронуло четыре этажа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

В момент происшествия детей в учреждении не было, здание было на реконструкции, уточняет агентство. По данным журналистов, в результате ЧП погибли двое рабочих, еще один находится под завалами.

Прокуратура столицы инициировала проверку по факту случившегося, сообщает пресс-служба ведомства.

«Установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», — сказано в сообщении.

До этого Telegram-канал 112 со ссылкой на источник писал, что под завалами оказались восемь рабочих.

3 сентября в центре Москвы трое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на реконструируемом здании пятиэтажного лицея.

Обрушение строительных конструкций со здания на Старопименовском переулке произошло на площади 10 квадратных метров. По словам собеседника агентства, в результате происшествия двое из троих рабочих были госпитализированы.

