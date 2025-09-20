Тела двоих рабочих, погибших при обрушении в московской школе, извлекли из-под завалов

Из-под завалов московской школы, в которой произошло обрушение, извлекли тела двоих погибших рабочих. Об этом сообщает МЧС столицы в своем Telegram-канале.

«Пожарно-спасательные подразделения извлекли тела двоих рабочих. Все службы находятся на месте», — говорится в сообщении.

На месте находятся оперативные и экстренные службы, добавили в ведомстве. Причины ЧП устанавливаются.

До этого сообщалось, что обрушение затронуло четыре этажа. Прокуратура столицы инициировала проверку по факту случившегося. Ранее Telegram-канал 112 со ссылкой писал, что под завалами оказались восемь рабочих.

В начале сентября этого года в центре Москвы трое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на реконструируемом здании пятиэтажного лицея.

Обрушение строительных конструкций со здания на Старопименовском переулке произошло на площади 10 квадратных метров. По словам собеседника агентства, в результате происшествия двое из троих рабочих были госпитализированы.

Ранее на Урале врачи спасли жизнь рабочему, на которого упал незакрепленный груз.