В МЧС уточнили магнитуду землетрясения на Камчатке

Магнитуда землетрясения, произошедшего ранним утром у побережья Камчатки, по уточненным данным составила 7,8. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Камчатскому краю в своем Telegram-канале.

«Уточнение. Магнитуда утреннего сильнейшего афтершока составляет 7,8», — заявили в ведомстве.

До этого директор местного филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров заявил в эфире радио «Камчатка», что два-три сильных афтершока — это нормально, и допустил, что будет еще один. Эксперт поделился со слушателями, что толчок застал его, как и других местных жителей, в кровати и сработал вместо будильника.

18 сентября в 21:58 (на полуострове было 6:58 19 сентября) у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр подземных толчков находился в 125 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 40 км. После этого региональное управление МЧС объявило угрозу цунами по восточному побережью полуострова и начало оповещать местных жителей. Вскоре в устья реки Налычево зашла волна около 30 см, вторая была зафиксирована у вулкана Семячик.

