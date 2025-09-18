В аэропорту Самары ввели временные ограничения

В международном аэропорту Самары (Курумоч) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он уточнил, что соответствующие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

В мае Минтранс РФ сообщил, что при задержке рейсов авиакомпания обязана предоставить ряд гарантий, касающихся в том числе размещения в гостинице и питания. Так, вне зависимости от срока задержки, авиаперевозчик обязан обеспечить доступ в комнату матери и ребенка гражданам с детьми до семи лет. В случае ожидания более двух часов люди должны получить напитки, а если рейс задерживается более чем на четыре часа — горячее питание.

11 сентября глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что ведомство не планирует выделять средства авиакомпаниям из-за временных ограничений на использование воздушного пространства.

Ранее пассажиры съели всю еду в аэропорту Сочи во время приостановки полетов.