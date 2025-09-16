На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд в Москве продлил арест полицейскому Сергею Ковалеву

Суд в Москве продлил арест полицейскому Ковалеву по делу Telegram-канала Baza
true
true
true
close
Shutterstock

Замоскворецкий районный суд Москвы продлил заключение под стражей оперуполномоченному отдела уголовного розыска МУ МВД России «Красноярское» Сергею Ковалеву, который обвиняется в получении взятки от журналистов Telegram-канала Baza и в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд постановил продлить меру пресечения в виде заключения под стражей Сергею Ковалеву сроком до 20 октября», — сказал судья.

Ковалев признал вину 11 сентября и стал сотрудничать со следствием.

До этого сообщалось, что суд оставил в СИЗО продюсера Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову, отклонив апелляцию защиты на ее арест. Аналогичное решение было принято в отношении главреда Baza Глеба Трифонова.

Их арестовали до 20 сентября по делу о получении служебной информации от полицейских за деньги. Журналистам вменяют три эпизода дачи взяток, им грозит до 12 лет тюрьмы.

В рамках расследования также были арестованы старший оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД по Белгороду Александр Селиванов, начальник дежурной части УМВД Краснодара Александр Аблаев, а также оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России «Красноярское» Сергей Ковалев. Они подозреваются в получении взяток от журналистов.

Ранее полицейский из Краснодара признал вину по делу Baza.

