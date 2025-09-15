Двухлетнего ребенка из России внесли в украинскую базу «Миротворец», сообщает издание «Постньюс».

Как пишут авторы публикации, ребенка обвинили в «сознательном нарушении украинской границы», в том числе в возрасте четырех месяцев в районе населенного пункта Гуково в августе 2023 года.

Кроме того, двухлетнего ребенка обвинили в «поддержке российской агрессии против Украины» и «действиях, направленных на легализацию захвата территорий» страны.

14 сентября восьмилетнего ребенка из России также внесли в базу «Миротворец».

На сайте указано, что родившийся 10 июля 2017 года Глеб якобы сознательно нарушил государственную границу Украины».

Это не первый случай, когда в базу попадают дети из России. До этого сообщалось, что в базу «Миротворца» попали россиянин 2022 года рождения и родившийся в 2023 году россиянин Тимур. Также на прошлой неделе туда попали 13-летний Руслан, пятилетний Никита и шестилетняя Виктория.

Ранее сына российского офицера внесли в базу «Миротворца».