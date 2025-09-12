В России временно закрыли один из аэропортов

Росавиация: аэропорт Калуги временно не принимает и не отправляет рейсы

Аэропорт Калуги временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — поделился Кореняко.

Он добавил, что ограничения в аэропорту необходимы для обеспечения безопасности полетов.

11 сентября глава Росавиации Дмитрий Ядров говорил, что ведомство не планирует выделять средства авиакомпаниям из-за временных ограничений на использование воздушного пространства.

Также Ядров сообщил, что Росавиация и министерство транспорта РФ разработали правила взаимодействия во время действия ограничений в аэропортах. По его словам, регламент предназначен при введении запрета на использование воздушного пространства. Документ определяет межведомственное взаимодействие, в том числе и по линии федеральных органов исполнительной власти.

