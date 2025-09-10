В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Самары. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Отмечается, что ограничения в аэропорту Самары вводили для обеспечения безопасности полетов. В Росавиации уточнили, что на запасной аэродром «ушли» 5 самолетов.

Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Самары были введены утром 10 сентября.

8 сентября в аэропорту Новосибирска наблюдались массовые задержки рейсов. Среди городов, откуда запоздали рейсы: Владивосток, Иркутск, Абакан, Братск, Сочи, Кызыл, Усть-Каменогорск, Пекин, Благовещенск и Новокузнецк. Рейс, направлявшийся в Санкт-Петербург, был отменен.

7 сентября сотни пассажиров застряли в аэропорту Нижнего Новгорода из-за ограничений, вызвавших задержки рейсов в Москву, Екатеринбург и Анталью. Работа воздушной гавани была парализована до 9 утра, пассажирам пришлось ночевать там.

