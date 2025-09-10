В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Нижнекамска (Бегишево). Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Отмечается, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

Ночью 9 сентября стало известно, что аэропорт Сочи приостановил работу. Спустя некоторое время обслуживание рейсов в воздушной гавани было возобновлено.

8 сентября в аэропорту Новосибирска наблюдались массовые задержки рейсов. Среди городов, откуда запоздали рейсы: Владивосток, Иркутск, Абакан, Братск, Сочи, Кызыл, Усть-Каменогорск, Пекин, Благовещенск и Новокузнецк. Рейс, направлявшийся в Санкт-Петербург, был отменен.

