Сотрудники российской авиакомпании незаконно брали деньги за ручную кладь

Представители авиакомпании «Уральские авиалинии» незаконно взимали сервисный сбор с пассажиров за оформление ручной клади и багажа в московском аэропорту Жуковский. Об этом сообщили в Свердловской транспортной прокуратурой.

«С ноября 2024-го по август 2025-го при оформлении услуг, предоставляемых перевозчиком, с пассажиров воздушного транспорта незаконно взималась дополнительная плата», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за оформление ручной клади с пассажиров брали по 500 рублей.

Недавно в Уфе самолет авиакомпании UTair во время полета потерял крышку гидробака. Как сообщил источник, в 09:23 по местному времени (07:23 мск) от сменного руководителя аэропорта поступила информация о том, что на стоянке была найдена крышка от гидробака взлетевшего лайнера.

До этого самолет с 160 пассажирами на борту экстренно приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Другие подробности инцидента не сообщались.

Ранее Росавиация аннулировала сертификат учебного центра авиакомпании «Ангара».