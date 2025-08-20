На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Свидетели назвали экс-замгубернатора Курской области виновным в хищениях

РИА: свидетели указали на экс-замгубернатора Дедова как на виновного в хищениях
true
true
true
close
Алексей Дедов/VK

Свидетели указали на бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова как на лицо, которое совершило преступление в рамках дела о хищении средств при строительстве фортификационных сооружений в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Дедов, оставаясь на свободе, может… оказать давление на свидетелей, которые указали на него как на лицо, совершившее преступление, чем может помешать установлению истины по делу», — говорится в документах.

В апреле экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова задержали по подозрению в мошенничестве. Их обвинили в хищении более 1 млрд рублей, в том числе предназначавшихся для строительства оборонительных сооружений на границе с Украиной. По данным СМИ, о причастности бывшего главы региона и его заместителя к делу стало известно после допросов экс-руководства АО «Корпорация развития Курской области».

19 августа предварительное следствие по уголовному делу в отношении экс-главы АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина и его бывшего помощника Игоря Грабина, обвиняемых в хищениях в особо крупном размере при строительстве фортификационных сооружений, было завершено. По словам прокурора, со стороны фигурантов установлено злоупотребление при ознакомлении с документами.

Ранее Хинштейн заявил об упразднении Корпорации развития Курской области с «плохой кармой».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами