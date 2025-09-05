На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал, что будет, если инфляция захлестнет экономику

Путин: ничего хорошего не будет, если инфляция захлестнет экономику
Ничего хорошего с экономикой не будет, если инфляция будет «захлестывать». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании ВЭФ, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Все понимают, что если инфляция будет захлестывать экономику, ничего хорошего не будет. Невозможно ничего прогнозировать даже на десять дней, не то что на годы вперед. Это тонкий вопрос», — сказал он.

Глава государства выразил уверенность, что России удастся снизить инфляцию, сохранив достаточные темпы роста экономики. Путин отметил высокий профессионализм правительства Российской Федерации и Центрального банка в методах борьбы с инфляцией. Российский лидер подчеркнул, что делается все возможное, чтобы достичь целевых экономических показателей.

12 августа Путин заявлял, что годовая инфляция в России по итогам июля замедлилась до 8,8%.

Ранее экономист предупредил о негативном эффекте дефляции на экономику России.

