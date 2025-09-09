В Непале опровергли отставку президента

India Today: офис президента Непала Паудела опроверг информацию о его отставке

Офис президента Непала Рам Чандра Паудела опроверг информацию о его отставке. Об этом сообщает телеканал India Today.

«Президент Непала Рам Чандра Пудель не ушел в отставку со своего поста, несмотря на сообщения о том, что он ушел в отставку на фоне ожесточенных протестов», — говорится в сообщении.

Портал Khabarhub писал, что армия Непала на вертолете эвакуировала президента Раму Чандра Пауделу после того, как демонстранты вошли в его резиденцию.

Незадолго до этого сообщалось, что в отставку ушел премьер-министр Непала Шарма Оли.

9 сентября у здания парламента Непала в Катманду протестующие выступили с требованием отставки правительства.

Изначальной причиной недовольства граждан стали ограничения, введенные 4 сентября в отношении ряда социальных сетей, в том числе Facebook, Instagram, WhatsApp (принадлежат корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена), признанной экстремистской и запрещенной в России). 9 сентября власти страны отменили эти ограничения.

