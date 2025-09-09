На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В непальской Покхаре ввели комендантский час из-за протестов

В непальской Покхаре на фоне волнений в Катманду введен комендантский час
Adnan Abidi/Reuters

В непальском городе Покхара объявили комендантский час на фоне протестов в Катманду. Об этом РИА Новости сообщила гражданка России, находящаяся там.

«Я нахожусь в Покхаре. Здесь введен комендантский час», — сказала она.

Женщина уточнила, что местные жители вышли на протесты, локальные бизнесы закрылись в знак солидарности.

Покхара находится в 198 км к западу от столицы страны Катманду.

Тем временем в Непале армия на вертолете эвакуировала президента Раму Чандра Пауделу после того, как демонстранты вошли в его резиденцию.

9 сентября у здания парламента Непала в Катманду протестующие выступили с требованием отставки правительства.

Причиной стала блокировка крупных социальных сетей — YouTube, X, WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией), Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Демонстрации переросли в столкновения протестующих с правоохранителями.

В ходе протестов митингующими были заблокированы дороги, совершены поджоги здания парламента, Верховного суда и резиденций президента. Из-за этого членов правительства эвакуировали в аэропорт Катманду военными вертолетами.

На фоне протестов бывший премьер-министр Непала Шарма Оли ушел в отставку. Президент ее принял и начался процесс выбора нового главы правительства. Следом за премьер-министром об отставке объявили и все члены Национал-демократической партии.

Ранее в Непале протестующие захотели видеть рэпера на посту премьер-министра.

