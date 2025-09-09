Членов правительства Непала начали эвакуировать на вертолетах

Члены правительства Непала эвакуируются военными вертолетами в закрытый для гражданских рейсов аэропорт Катманду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал India Today.

Причиной стали массовые протесты с требованием отставки правительства страны. В операции участвуют не менее пяти военных вертолетов. В самом аэропорту Катманду мобилизованы около 300 военнослужащих. По данным канала, эвакуация может коснуться также и премьер-министра страны Шармы Оли.

Во время протестов в Непале протестующие жгли шины, перекрывали движение, а также подожгли резиденции президента, премьер-министра и других политиков страны. К недовольству граждан привели ограничения на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) и другие социальные сети, которые правительство Непала ввело 4 сентября. Несмотря на то, что 9 сентября власти страны отменили ограничения, протесты не прекратились.

Посольство России рекомендовало гражданам не выходить на улицы Катманду из-за нестабильной обстановки.

Ранее Путин пообещал подумать о визите в Непал.