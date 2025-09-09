Стало известно местонахождение ушедшего в отставку премьера Непала

WSJ: ушедший в отставку премьер Непала Оли остается в Катманду

Премьер-министр Непала Шарма Оли, который 9 сентября ушел в отставку на фоне массовых протестов, находится сейчас в Катманду. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на канцелярию главы непальского правительства.

По словам пресс-секретаря, Оли остается в столице Непала в безопасности.

Бывший премьер-министр ушел в отставку на фоне массовых беспорядков в стране. Президент Рам Чандра Паудел ее принял и начался процесс выбора нового главы правительства. Следом за премьер-министром об отставке объявили и все члены Национал-демократической партии.

В ходе протестов в Непале митингующими были заблокированы дороги, совершены поджоги здания парламента, Верховного суда, резиденций президента, премьер-министра и других политиков. Из-за этого членов правительства эвакуировали в аэропорт Катманду военными вертолетами.

9 сентября у здания парламента Непала в Катманду протестующие выступили с требованием отставки правительства.

Причиной стала блокировка крупных социальных сетей — YouTube, X, WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией), Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Демонстрации переросли в столкновения протестующих с правоохранителями.

Ранее в посольстве рассказали о ситуации с россиянами в Непале.