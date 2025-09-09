В Непале на вертолете эвакуировали президента из резиденции на фоне протестов

В Непале армия на вертолете эвакуировала президента Раму Чандра Пауделу после того, как демонстранты вошли в его резиденцию. Об этом сообщает портал Khabarhub.

Незадолго до этого сообщалось, что участники протестов в Непале вошли в резиденцию президента страны.

«В ответ на нападение армия Непала эвакуировала президента Раму Чандра Пауделу на вертолете в Шивапури, где расположен военный учебный центр, обеспечив его безопасность», — говорится в сообщении.

9 сентября у здания парламента Непала в Катманду протестующие выступили с требованием отставки правительства.

Причиной стала блокировка крупных социальных сетей — YouTube, X, WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией), Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Демонстрации переросли в столкновения протестующих с правоохранителями.

В ходе протестов митингующими были заблокированы дороги, совершены поджоги здания парламента, Верховного суда и резиденций президента. Из-за этого членов правительства эвакуировали в аэропорт Катманду военными вертолетами.

На фоне протестов бывший премьер-министр Непала Шарма Оли ушел в отставку. Президент ее принял и начался процесс выбора нового главы правительства. Следом за премьер-министром об отставке объявили и все члены Национал-демократической партии.

Ранее в Непале протестующие захотели видеть рэпера на посту премьер-министра.