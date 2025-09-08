Талибы освободили российского этнографа спустя три месяца

Задержанный в Афганистане этнограф Каверин вылетел в Москву спустя три месяца

Задержанный в Афганистане 19 июля этнограф Святослав Каверин вылетел в Москву спустя почти три месяца после того, как он перестал выходить на связь. Об этом пишет издание «Известия».

Информацию о возвращении ученого подтвердила его мать.

Каверин был задержан в Кундузе, а затем направлен в Кабул для разбирательства, после чего связь с ним была утрачена. В Афганистане он изучал провинции Кунар, Нуристан, Каписа и Нангархар. Пытаясь вызволить сына, его матьТатьяна Каверина писала главе Татарстана Рустаму Минниханову, Ассоциации антропологов и этнологов РФ и начальнику Второго департамента Азии МИД России Александру Павловскому.

Telegram-канал Baza писал, что талибы (движение внесено в список террористических организаций) могли задержать этнографа Каверина из-за его сопровождающих.

Знакомые ученого уверены, что он не причастен к преступлению, в котором его обвиняют, а «уликами» по делу стали обыкновенные сувениры.

По данным Baza, до отправки в Москву Каверин находился в изоляторе для иностранных граждан.

