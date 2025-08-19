Названа причина задержания русского ученого «Талибаном»

Российского этнографа Святослава Каверина могли задержать в Афганистане из-за проблем с его сопровождающими. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на Российский деловой центр в стране.

Центр отметил, что инцидент с Кавериным связан с «проблемой компетенции сопровождающих лиц». То есть представителям движения «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) могли показаться подозрительными граждане, которые сопровождали ученого.

Каверина задержали в Афганистане месяц назад. Тогда сообщалось, что мужчину заподозрили в контрабанде украшений и отвезли в отделение разведки в Кабуле. Туда он должен был прибыть к утру 20 июля, но так и не вышел на связь с близкими. Знакомые ученого уверены, что он не причастен к преступлению, в котором его обвиняют, а «уликами» по делу стали обыкновенные сувениры.

По данным Baza, сейчас Каверин находится в изоляторе для иностранных граждан.

Ранее в минпромторге Татарстана назвали талибов «добрыми бармалеями».