Стала известна судьба российского этнографа, схваченного талибами почти месяц назад

Baza: задержанный талибами этнограф Карелин находится в афганском изоляторе
Telegram-канал «Осторожно, новости»

Российский этнограф Святослав Каверин попал в изолятор для иностранцев в Кабуле. Об этом пишет Baza со ссылкой на собственные источники.

Ученого из России задержали в Афганистане почти месяц назад. Тогда сообщалось, что Каверина заподозрили в контрабанде украшений и отвезли в отделение разведки в Кабуле. Туда он должен был прибыть к утру 20 июля, но так и не вышел на связь с близкими. Знакомые ученого уверены, что он не причастен к преступлению, в котором его обвиняют, а «уликами» по делу стали обыкновенные сувениры.

К настоящему времени Каверину так и не присвоили никакого правового статуса, и не предъявили ему никаких обвинений. Он был задержан талибами (движение внесено в список террористических организаций), и Афганская национальная полиция не знает о местонахождении россиянина. Однако источники сообщают, что этнограф содержится в изоляторе вместе с другими иностранцами. МИД России продолжает его разыскивать.

Ранее адвокат «Талибана» заявил, что талибы больше не поддерживают терроризм.

