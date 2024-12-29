Нельзя смотреть на кухни и колодцы — там женщины. Власти Афганистана приняли закон об окнах

В Афганистане запретили строить жилые дома таким образом, чтобы из окон и форточек можно было видеть женщин из соседних зданий. Указ подписал верховный лидер страны Хайбатулла Ахундзада. Совсем недавно талибы* на законодательном уровне запретили женщинам разговаривать друг с другом, а до этого предложили забивать их камнями за измены. Как притесняют афганских женщин — в материале «Газеты.Ru».

Не смотрите в окна!

Один из последних принятых в Афганистане законов связал руки архитекторам. Теперь, собираясь строить дома, они должны будут изучить местную застройку. Кроме уже привычных норм и требований добавилось еще одно условие: здания нельзя будет возводить таким образом, чтобы из окон и форточек одного из них были видны женщины в соседнем. По данным издания Tolo News, речь идет о кухнях, детских и соседских колодцах, где потенциально могут находиться женщины.

Согласно новым правилам, если окна все же выходят друг напротив друга, перед ними следует строить стены высотой в человеческий рост. По мнению законодателей, можно решить вопрос и по-другому. Главное — «предотвратить ущерб для соседа каким-либо иным образом». Каким именно — неизвестно.

Полный текст документа опубликовал на своей странице в соцсети X официальный представитель талибов (организация запрещена в России) Забиулла Моджахид, уточнил «Царьград».

Молчать и не учиться

В конце лета «Талибан» запретил афганским женщинам разговаривать на публике, показывать лицо и одеваться в одежды из тонкой ткани. Закон «О поощрении добродетели и предотвращении порока» подписал верховный лидер талибов 21 августа. Запрет включили в первую официальную Декларацию законов о пороках и добродетелях. Они устанавливают правила поведения во время праздников, в общественном транспорте, а также определяют, как должна звучать музыка и происходить бритье.

Женский голос официально признали «пороком», однако дома представительницам слабого пола петь и читать вслух все же разрешили, но с одним но: их не должно быть слышно на улице . Следить за соблюдением закона поручили мохтасабинам (сотрудники полиции нравов. — «Газета.Ru»). Запретили женщинам и демонстрировать лицо и тело мужчинам, которые не связаны с ними брачными или кровными узами. Мужчинам на женщин смотреть тоже запретили.

В начале декабря стало известно, что власти Афганистана запрещают женщинам и девочкам учиться в медицинских вузах. Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА) выразила тревогу по этому поводу. По мнению членов организации, введение подобного запрета может еще сильнее ущемить женщин в правах. Они уточнили, что постановление афганского руководства негативно скажется не только на системе здравоохранения, но в целом замедлит общее развитие страны.

Камнями за измены

В конце марта верховный лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада заявил, что в Афганистане вновь будут публично пороть женщин и забивать их насмерть за измены, сообщила газета The Guardian.

«Мы будем пороть женщин <...> мы будем забивать их камнями до смерти публично [за измены]», — рассказал Ахундзада. Тех, кто решится вступиться за женщин и сочтет наказание нарушением их прав, он назвал «служителями сатаны».

Ахундзада объяснил этот шаг «продолжением работы талибов против западного влияния». Афганские правозащитные группы отметили, что женщин лишили практически всех прав и свобод, остававшихся к тому моменту.

Закон о правилах поведения в обществе внедрят постепенно, заявил глава министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока Мохаммад Халид Ханафи. По его мнению, новые нормы укрепят единство афганцев. Несколько стран Евросоюза сообщили, что обратятся с иском против талибов в Международный суд ООН. Представители Германии, Нидерландов, а также Канады и Австралии объяснили, что инициируют третейское разбирательство из-за нарушений прав женщин в Афганистане. Иск могут отозвать, если талибы отменят ряд запретов, однако правящий режим дал понять, что не собирается менять вектор внутренней политики.