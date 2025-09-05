Аэропорт Калуги приостановил работу

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов

В аэропорту Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, такая мера была введена для обеспечения безопасности полетов.

Накануне вечером Кореняко заявил, что аэропорты Волгограда и Тамбова временно приостановили работу. Позже он рассказал, что в аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

При этом в Пензенской области вечером 4 сентября вводили временный запрет на использование воздушного пространства, то есть план «Ковер». Его уже отменили. Также МЧС предупреждало о введении в этом регионе режима «Беспилотная опасность» и ограничении доступа к мобильному интернету.

Ранее в Кремле высказались о продолжающихся атаках БПЛА ВСУ на Москву и регионы РФ.