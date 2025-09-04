Аэропорт Волгограда возобновил работу

Росавиация: ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Волгограда

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул он.

Незадолго до этого Кореняко рассказал, что аэропорты Волгограда и Тамбова приостановили работу. Соответствующий пост представителя Росавиации опубликован в 20:58 мск.

До этого в Минобороны сообщили об уничтожении четырех украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над РФ. Атака продолжалась с 18:30 до 20:10 мск. За это время над акваторией Черного моря военнослужащие ликвидировали два беспилотника. Еще по одному дрону перехватили в Белгородской и Ростовской областях.

