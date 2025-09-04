На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорты Волгограда и Тамбова приостановили работу

Росавиация: в аэропортах Волгограда и Тамбова ограничены полеты самолетов
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

В аэропортах Волгограда и Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

Временные ограничения на движение самолетов также вводились в ночь на 4 сентября в аэропорту Сочи. Соответствующий пост представителя Росавиации опубликован в 1:33 мск. В нем уточнялось, что мера была предпринята, чтобы гарантировать безопасность полетов. По прошествии часа сочинский аэропорт вернулся к работе.

Также ограничения на прием и выпуск самолетов действовали в международном аэропорту Волгограда. Авиагавань приостановила работу в 1:12 мск. Ограничения были сняты в 7:20 мск.

