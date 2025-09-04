На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Пензенской области ввели план «Ковер»

МЧС: в Пензенской области введен запрет на использование воздушного пространства
true
true
true
close
РИА Новости

В Пензенской области введен временный запрет на использование воздушного пространства. Об этом сообщает МЧС по региону.

«Внимание! В Пензенской области введен план «Ковер», — отмечается в сообщении, опубликованном в 22:43.

За 40 минут до этого МЧС предупредило о введении в регионе режима «Беспилотная опасность» и ограничении доступа к мобильному интернету.

До этого план «Ковер» вводился в Пензенской области 23 августа. После того, как Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пензы, губернатор региона Олег Мельниченко заявил об отмене режима закрытого неба.

23 августа в аэропорту Пулково впервые за 20 дней ввели ограничения на взлет и посадку самолетов на фоне налета украинских беспилотников на Ленинградскую область. Более 80 авиарейсов, в том числе в Анталью, Баку и Ереван, задержаны. Пассажиров призвали не приезжать в аэровокзал заблаговременно. Силы ПВО отразили атаку дронов не только над регионом, но и в двух районах Санкт-Петербурга. Жители города впервые получили предупреждения МЧС об угрозе атаки БПЛА.

Ранее Пелагея не долетела до Выборга из-за закрытия неба над Петербургом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами