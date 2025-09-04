В Пензенской области ввели план «Ковер»

В Пензенской области введен временный запрет на использование воздушного пространства. Об этом сообщает МЧС по региону.

«Внимание! В Пензенской области введен план «Ковер», — отмечается в сообщении, опубликованном в 22:43.

За 40 минут до этого МЧС предупредило о введении в регионе режима «Беспилотная опасность» и ограничении доступа к мобильному интернету.

До этого план «Ковер» вводился в Пензенской области 23 августа. После того, как Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пензы, губернатор региона Олег Мельниченко заявил об отмене режима закрытого неба.

23 августа в аэропорту Пулково впервые за 20 дней ввели ограничения на взлет и посадку самолетов на фоне налета украинских беспилотников на Ленинградскую область. Более 80 авиарейсов, в том числе в Анталью, Баку и Ереван, задержаны. Пассажиров призвали не приезжать в аэровокзал заблаговременно. Силы ПВО отразили атаку дронов не только над регионом, но и в двух районах Санкт-Петербурга. Жители города впервые получили предупреждения МЧС об угрозе атаки БПЛА.

Ранее Пелагея не долетела до Выборга из-за закрытия неба над Петербургом.