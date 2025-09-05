В Пензенской области отменили план «Ковер»

В Пензенской области сняли временный запрет на использование воздушного пространства. Об этом в своем Telegram-канале сообщило главное управление МЧС России по региону.

«План «Ковер» отменен. Временный запрет на использование воздушного пространства над Пензенской областью снят», — сказано в сообщении.

План «Ковер» в этом регионе вводился накануне вечером.

Также МЧС предупреждало о введении в Пензенской области режима «Беспилотная опасность» и ограничении доступа к мобильному интернету.

До этого план «Ковер» вводился в Пензенской области 23 августа. После того, как Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пензы, губернатор региона Олег Мельниченко заявил об отмене режима закрытого неба.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. После начала специальной военной операции (СВО) на Украине в России начали чаще применять этот план из-за атак беспилотников ВСУ и угроз безопасности гражданской авиации в воздушном пространстве.

Ранее военный эксперт назвал способ защитить аэропорты РФ от БПЛА.