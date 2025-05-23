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В Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки БПЛА ВСУ на Москву и регионы

Песков об атаке беспилотников на Москву: Украина сохраняет свою сущность
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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Украина продолжает атаковать беспилотниками Москву и другие регионы страны, «сохраняя свою сущность». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос, считает ли Москва это провокацией и связывает ли с попытками срыва мирных переговоров.

«Киевский режим продолжает свои действия, атаки на мирные объекты, объекты социальной инфраструктуры. Наша ПВО эффективно борется с этими атаками. Киевский режим сохраняет свою сущность в данном случае», — сказал Песков.

Силы ПВО с ночи 22 мая отражали массированную атаку украинских беспилотников, только над Московской областью было сбито не менее 35 дронов. На фоне этого более 80 самолетов, летевших в Москву, были направлены на запасные аэродромы, было также задержано более 160 вылетов.

По мнению аналитика венгерского Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича, Украина своими атаками пытается спровоцировать ее на ответные удары.

Ранее Путин заявил, что Россия будет отвечать на атаки ВСУ.

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Атаки БПЛА на Россию
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