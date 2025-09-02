Побег арестантов из СИЗО-1 в Екатеринбурге попал на видео

Появилось видео побега двух преступников из СИЗО в Екатеринбурге

Побег двух арестантов из следственного изолятора (СИЗО) №1 в Екатеринбурге попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Антитеррор Урал», созданный департаментом информационной политики Свердловской области.

На кадрах видно, как преступники рука об руку бегут по парковке.

О бегстве двух арестантов из СИЗО-1 в Екатеринбурге стало известно 1 сентября. Портал E1.ru сообщил, что следственный изолятор покинули мужчины, задержанные за поджог военного комиссариата. Им были предъявлены обвинения в совершении террористического акта.

Как писал Telegram-канал Baza, преступники могли сбежать из СИЗО через крышу. 2 августа журналисты ТАСС со ссылкой на базу данных министерства внутренних дел РФ сообщили, что арестантов — Александра Черепанова 2001 года рождения и Ивана Корюкова 2000 года рождения — объявили в федеральный розыск.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева выразила уверенность, что причиной побега молодых людей из следственного изолятора могла стать преступная халатность сотрудников.

Ранее двоих мужчин, содержавшихся в СИЗО в Чите, заподозрили в подготовке к захвату заложников и побегу.