Раскрыта версия побега двух заключенных из СИЗО в Екатеринбурге

Baza: двое заключенных могли сбежать из СИЗО в Екатеринбурге через крышу
Depositphotos

Двое заключенных, обвиняемых в терроризме, могли сбежать из СИЗО №1 в Екатеринбурге через крышу. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, местные сотрудники правоохранительных органов были подняты по тревоге. Ориентировки на беглецов передали в городские отделения полиции.

Два арестанта, 24-летний Александр Ч., и 25-летний Иван К., сбежали из следственного изолятора в Екатеринбурге 1 сентября. По информации E1.ru, мужчины находились под стражей за поджог военного комиссариата. Их обвиняют в совершении террористического акта. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиски сбежавших преступников.

До этого заключенный, ранее судимый за различные преступления, сбежал из СИЗО в Казани. Ориентировки на него передали всем сотрудникам полиции. Сообщалось, что беглеца видели на окраине города. В таких ситуациях граждан просят проявлять бдительность и не поддаваться панике.

Ранее СМИ сообщили о возможном побеге фигурантов дела о покушении на митрополита Тихона.

