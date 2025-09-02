Сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге преступников объявили в федеральный розыск

МВД объявило в федеральный розыск арестантов, сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге

Арестантов, сбежавших из следственного изолятора (СИЗО) №1 в Екатеринбурге, объявили в федеральный розыск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу данных министерства внутренних дел РФ.

«Черепанов Александр Васильевич, дата рождения — 25.03.2001 <...>. Корюков Иван Андреевич, дата рождения — 14.10.2000», — указано в базе.

В ней уточняется, что оба молодых человека разыскиваются по статье УК РФ.

1 сентября журналисты E1.ru сообщили, что из СИЗО-1 в Екатеринбурге сбежали два арестанта. По информации СМИ, речь идет о мужчинах, задержанных за поджог военного комиссариата. Им были предъявлены обвинения в совершении террористического акта.

Как писал Telegram-канал Baza, молодые люди могли сбежать из следственного изолятора через крышу. На фоне произошедшего сотрудников правоохранительных органов подняли по тревоге. Более того, ориентировки на арестантов были переданы в городские отделения полиции.

Комментируя ситуацию, член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева заявила, что причиной побега преступников из СИЗО-1 в Екатеринбурге могла стать халатность сотрудников.

Ранее в Краснодаре из центра временного содержания иностранных граждан сбежали шесть человек.