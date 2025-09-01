На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Екатеринбурге из СИЗО сбежали два арестанта

Полиция ищет двух поджигателей военкомата, сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге
Алексей Филиппов/РИА Новости

Два арестанта сбежали из следственного изолятора (СИЗО) №1 в Екатеринбурге. Об этом пишет E1.ru.

По информации журналистов, граждане находились под стражей за поджог военного комиссариата. Их обвиняют в совершении террористического акта.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиски сбежавших преступников.

Как сообщает Ura.ru, побег был совершен 1 сентября. На этом фоне силовые ведомства были подняты по тревоге, а в отделы полиции разослали ориентировки на арестантов.

10 августа из центра временного содержания иностранных граждан в Краснодаре сбежали шесть человек. Telegram-канал SHOT писал, что среди сбежавших — три украинца, два гражданина Армении и один гражданин Молдавии. Все они находились на территории РФ без разрешительных документов.

Правоохранителям удалось обнаружить и задержать нарушителей. Последнего из них взяли под стражу 13 августа, его нашли в городе Геленджике. Пресс-служба управления министерства внутренних дел РФ по Краснодарскому краю заявила, что иностранца привлекут к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Ранее двоих мужчин, содержавшихся в следственном изоляторе в Чите, заподозрили в подготовке к захвату заложников и побегу.

