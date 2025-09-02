В СПЧ назвали возможную причину побега террористов из самого известного СИЗО Урала

Преступная халатность сотрудников СИЗО №1 в Екатеринбурге могла стать причиной побега двух особо опасных преступников, обвиненных в терроризме. Об этом «Ленте.ру» сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева.

По ее словам, сбежать из любого исправительного учреждения достаточно сложно. Причины, по которым реализовать план удается, могут быть различными, начиная от халатности сотрудников, оставивших где-то ключи. Правозащитница отметила, что СИЗО подразумевает многоуровневую систему безопасности, которая предполагает, что на каком-то из этапов преступников обязательно находят.

«Конечно, возможна и коррупционная составляющая: заключенных за руки, якобы в рамках каких-то мероприятий, просто могли провести до КПП», — объяснила Меркачева.

В этом случае вопросы возникают к тем, кто повел заключенных в подобное место. Член СПЧ добавила, что за побеги «сильно летят головы». Она подчеркнула, что представители ФСИН хранят молчание, потому что на кону могла оказаться чья-то карьера.

Два арестанта, 24-летний Александр Ч., и 25-летний Иван К., сбежали из следственного изолятора в Екатеринбурге 1 сентября. По информации E1.ru, мужчины находились под стражей за поджог военного комиссариата. Их обвиняют в совершении террористического акта. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиски сбежавших преступников.

