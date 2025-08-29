В одном из российских аэропортов ввели временные ограничения

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
«Аэропорт Волгоград ... Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Накануне Кореняко в Telegram-канале сообщал, что в аэропорту Калуги сняли временные ограничения на полеты.
В ночь на 28 августа приостановилась работа в аэропортах Саратова и Сочи. Незадолго до этого аналогичные ограничения вводились в аэропорту Волгограда.
По информации Минобороны РФ, в ночь на четверг средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника самолетного типа.
Ранее в Кремле высказались о продолжающихся атаках БПЛА ВСУ на Москву и регионы РФ.