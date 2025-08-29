На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В одном из российских аэропортов ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Аэропорт Волгоград ... Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Накануне Кореняко в Telegram-канале сообщал, что в аэропорту Калуги сняли временные ограничения на полеты.

В ночь на 28 августа приостановилась работа в аэропортах Саратова и Сочи. Незадолго до этого аналогичные ограничения вводились в аэропорту Волгограда.

По информации Минобороны РФ, в ночь на четверг средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника самолетного типа.

Ранее в Кремле высказались о продолжающихся атаках БПЛА ВСУ на Москву и регионы РФ.

