Аэропорт Калуги возобновил работу

В аэропорту Калуги (Грабцево) сняли временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Кореняко также заявил, что в период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет.

В ночь на 28 августа работа приостанавливалась в аэропортах Саратова и Сочи. Незадолго до этого аналогичные ограничения вводились в аэропорту Волгограда.

По информации Минобороны РФ, в ночь на четверг средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника самолетного типа.

Среди них 22 аппарата были сбиты над акваторией Черного моря, еще по 21 — над Ростовской и Самарской областями. В Краснодарском крае уничтожили 18 дронов, в Крыму — 11. Кроме того, по три беспилотника были сбиты над Воронежской и Саратовской областями, два — над Волгоградской и один — над Азовским морем.

Ранее в Кремле высказались о продолжающихся атаках БПЛА ВСУ на Москву и регионы РФ.