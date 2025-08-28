В двух российских аэропортах приостановили полеты

В Саратове и Сочи временно ограничили работу аэропортов для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост о приостановке работы воздушных гаваней опубликован в 2:02.

Накануне вечером аналогичные ограничения вводились в аэропорту Волгограда. Меры тоже понадобились для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

А на прошлых выходных в аэропорту Пулково впервые за 20 дней ввели ограничения на взлет и посадку самолетов на фоне налета украинских беспилотников на Ленинградскую область. Более 80 авиарейсов, в том числе в Анталью, Баку и Ереван, были задержаны. Пассажиров призвали не приезжать в аэровокзал заблаговременно. Силы ПВО (противовоздушной обороны) отразили атаку дронов не только над регионом, но и в двух районах Санкт-Петербурга. Жители города впервые получили предупреждения МЧС об угрозе атаки БПЛА.

