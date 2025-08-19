Соцфонд раскрыл средний размер пенсий по старости в России

По состоянию на 1 июля 2025 года средний размер пенсии по старости в России достиг почти 25,1 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные системы Социального фонда.

В ведомстве уточнили, что средняя пенсия работающих пенсионеров составляет около 22,1 тыс. рублей в месяц, тогда как у неработающих она выше и достигает 25,8 тыс. рублей.

Доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин напомнил, что сразу несколько групп россиян могут выйти на пенсию досрочно. По его словам, мужчинам с рабочим стажем 42 года и женщинам со стажем 37 лет может быть назначена страховая пенсия на два года раньше. Досрочно выйти на пенсию также могут многодетные матери, инвалиды по зрению, представители определенных профессий и работающие в районах Крайнего Севера.

Недавно депутат Госдумы, глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил за то, чтобы российские пенсионеры в конце года получали 13-ю пенсию.

В свою очередь член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что на эти цели необходимо найти 1 трлн рублей при дефицитном федеральном бюджете.

