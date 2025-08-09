В Башкирии произошел взрыв газа на предприятии, есть пострадавшие

МЧС: в Стерлитамаке при взрыве газа на предприятии пострадали 16 человек

В городе Стерлитамак на улице Техническая взорвалась газовоздушная смесь в кирпичном здании. Об этом сообщили в МЧС.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 16 человек. Из здания были эвакуированы 15 человек.

Telegram-канал SHOT пишет, что взрыв произошел на предприятии «Башкирская содовая компания». По данным источников, взорвалась технологическая установка. Пожара после взрыва не было.

К ликвидации последствий происшествия привлечены силы Башкирской территориальной подсистемы РСЧС в составе 42 человек и 15 единиц техники. Отмечается, что ситуация находится под контролем ведомства.

